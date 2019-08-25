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“Çorum halkının bizi anlamasını istiyoruz”

Şehir içi toplu ulaşım için 46 adet sıfır otobüs getirildiğini, şu anda toplam 64 otobüsle hizmet verildiğini belirten Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, aslında yolcu potansiyeline göre 46 otobüsün yeterli olabileceğine de dikkat çekerek, Çorum’da paso sahibi 30 bin yaşlıdan 15 bininin, faal olarak otobüsleri kullandığını, 5 bininin ise aşırı kullanımının söz konusu olduğunu söyledi.

“Çorum halkının bizi anlamasını istiyoruz”

Şehir içi toplu ulaşım için 46 adet sıfır otobüs getirildiğini, şu anda toplam 64 otobüsle hizmet verildiğini belirten Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı, aslında yolcu potansiyeline göre 46 otobüsün yeterli olabileceğine de dikkat çekerek, Çorum’da paso sahibi 30 bin yaşlıdan 15 bininin, faal olarak otobüsleri kullandığını, 5 bininin ise aşırı kullanımının söz konusu olduğunu söyledi.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:00
“Çorum halkının bizi anlamasını istiyoruz”

Çorum Belediyesi’nin geçen Perşembe günü yaptığı “şehir içi toplu ulaşım” ihalesini, ilk 4 yıl aylık 245, ihale süresinin son yılı olan 10. yılda aylık 695, ortalaması ise aylık 400 kontör bedeli ödemek kaydıyla, Hitit Ulaş A.Ş. aldı.

Hitit Ulaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ile Başkan Yardımcısı Adnan Cıdık, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek, toplu taşımacılık konusundaki gerçekleri anlattılar.

Toplu ulaşım için 46 adet sıfır kilometrede otobüs getirildiğini hatırlatan Başkan Arap Ballı, şu anda toplam 64 otobüsle hizmet verildiğini, aslında yolcu potansiyeline göre 46 otobüsün yeterli olabileceğini vurguladı.

Bu ihaleyi zarar pahasına almak zorunda kaldıklarını anlatan Ballı, Mart’ta mazotun litresi 4.3 lira iken, bugün 6.5 lira olduğunu, önceki ihale zaten ağır şartlarda üstlenildiği gibi, iki yıldır da zam alamadıklarını söyledi.

“İhale olmayınca yükümlülüklerimiz de güncellenmedi. Hatta, ortada sözleşme olmadığından, bedava taşınan yolcular için Belediye’nin aylık 51 bin lira desteği de kesildi. Yani 13 aydır, ücretsiz taşıdığımız yolcularla ilgili hiçbir yerden destek görmedik. Üstelik, sözleşme olmadan hatları işgal ettiğimiz gerekçesiyle, aylık 85 bin lira ecri misil çıkarıldı.” diyen Hitit Ulaş Yönetim Kurulu Başkanı Ballı, mahkemenin bununla ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldığını, hukuki sürecin devam ettiğini belirtti.

Ballı, hukuki zorunluluklar ve üzerlerindeki otobüs kredi borçları gibi ekonomik yükler nedeniyle kendilerini kurtarmayan şartlara rağmen bu ihaleyi almak zorunda kaldıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

“Otobüs başına aylık giderimiz ortalama 40 bin lira. Buna karşılık, yıl ortalaması itibariyle, aylık gelirimiz 37.500 lira. Okullar kapalı olduğu için yaz aylarında gelir 30-32 bin liraya geriliyor, kışın artıyor, ortalaması 37.500 lira civarında gerçekleşiyor. Dolayısıyla zarar kaçınılmaz hale geliyor.

Büyükşehirlerde toplu ulaşıma sağlanan gelir desteğinden de yoksunuz.

Aylık 240-250 bin kişiyi bedava taşıyoruz.

65 yaş üstü 30 bin kişide ücretsiz otobüs pasosu var. Bunlardan 15 bini otobüslerimizi faal olarak kullanıyor. Aşırı kullanımı tespit edilen kişi sayısı ise 5 bin civarında.”

Kayyumla göreve geldiklerini ve kredi kullanımının gecikmesi yüzünden faizin de çok yüksek olduğunu vurgulayan Arap Ballı, yaşadıkları zorlukları Belediye’nin ve Çorum halkının anlamasını istediklerini söyledi.

Hitit Ulaş Özel Otobüs İşletmeciliği A.Ş.’nin 127 ortağının bulunduğu da bildirildi. (Esra ESEN)

Anahtar Kelimeler:
Arap BallıAdnan CıdıkHitit Ulaş A.Ş.
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