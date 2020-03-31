“Çorum halkı yine örnek olacak”

AK Parti Çorum teşkilatları olarak içinde bulunulan bu zor süreçte her zaman devletin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir” ifadelerine yer verdi.

Mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm Çorum halkını imkânları çerçevesinde destek olmaya çağıran Ahlatcı, “Çorum halkı her zaman devletinin yanında olmuştur. Bu zor zamanda da devletinin yanında olacağına inanıyorum” dedi.

Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var güçleri ile çalışacaklarına vurgu yapan Ahlatcı, Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam olduğunu ifade etti.

Ahlatcı, “Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız” diye konuştu.

Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Çorum’un, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine göstereceğine inandığını belirten Ahlatcı, “Tüm siyasi partilerin, iş dünyamızın, halkımızın ve hayırda yarışan dostlarımızın da bu kampanyaya destek olacaklarına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)