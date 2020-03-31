Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 11°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89644
ALTIN
335.588
DOLAR
6.6029
STERLİN
8.2159
EURO
7.2441

“Çorum halkı yine örnek olacak”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasını desteklediklerini söyledi.

“Çorum halkı yine örnek olacak”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma “Biz Bize Yeteriz Türkiye’m” kampanyasını desteklediklerini söyledi.

31 Mart 2020 Salı 20:20
“Çorum halkı yine örnek olacak”

AK Parti Çorum teşkilatları olarak içinde bulunulan bu zor süreçte her zaman devletin yanında olmaya devam edeceklerini kaydeden Ahlatcı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Milli Dayanışma Kampanyası ile gün birlik olma günü, gün beraber Türkiye olma vaktidir” ifadelerine yer verdi.

Mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya tüm Çorum halkını imkânları çerçevesinde destek olmaya çağıran Ahlatcı, “Çorum halkı her zaman devletinin yanında olmuştur. Bu zor zamanda da devletinin yanında olacağına inanıyorum” dedi.

Bu kampanyanın bir çığ gibi büyümesi için de var güçleri ile çalışacaklarına vurgu yapan Ahlatcı, Türkiye’nin bu mücadeleden de güçlenerek çıkacağına inancımız tam olduğunu ifade etti.

Ahlatcı, “Milletçe nice badirelere göğüs gerdik. Şimdi de el ele, gönül gönüle vererek Allah'ın izniyle bu zorluğu da başarıyla aşacağız” diye konuştu.

Bereket, kardeşlik ve dayanışmanın şehri Çorum’un, yardımlaşmanın en güzel örneklerini yine göstereceğine inandığını belirten Ahlatcı, “Tüm siyasi partilerin, iş dünyamızın, halkımızın ve hayırda yarışan dostlarımızın da bu kampanyaya destek olacaklarına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Ahlatcı’ya övgü
Ahlatcı’ya övgü
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
Lokanta ve kafeler de dezenfekte edildi
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
“Başkan Aşgın’dan sonra Meclis Üyeleri destek verdi”
SON TABLO
SON TABLO
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye asfalt sezonunu erken başlatıyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Belediye, dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim