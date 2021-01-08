“Çorum halkı detaylı bir şekilde bilgilendirilmeli”

İlgili gündem maddesinin görüşülmesi esnasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Belediye Başkanı’nın müjdesini ilgiyle ve heyecanla takip ederken ne yazık ki, o alanın imara açılacağı hususu karşısında hayal kırıklığına uğradık. Çorum Belediyesi, 20 bin konutu şehrin başka yerlerine, mesela Nadık’a, Güzelyurt’a da yapabilir. O bölgeye ne yapılacak? Hangi amaç için kullanılacak? İmar çalışması olacaksa kaç dönüm üzerinden olacak? Burası çok bilinmeyenli bir denklem gibi görünüyor. Çorum halkı geniş ve detaylı bir şekilde bilgilendirilmeli” dedi.

Yılmaz, Çimento’nun mevcut alanının üniversiteye verilebileceğini de önererek konuşmasını tamamladı.

Aşgın ise Çorum’un 50-100 yılını ilgilendiren bu projeye kimlerin oy verip vermeyeceğini merak ettiğini belirterek, yetki verilmesini oylamaya sundu.

İlgili gündem maddesi, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilirken, CHP grubu ise şerh düştü. (Haber Merkezi)