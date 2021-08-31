“Çorum halkı Arif Ersoy’u asla unutmayacaktır”

Millî Görüş belediyeciliğini Çorum’la tanıştıran, yaptığı hizmetleriyle, kişiliğiyle, her kesimin takdirini toplayan ilim ve bilim insanı Prof. Dr. Arif Ersoy’un vefatının sene-i devriyesinde kendisini özlem ve rahmetle andıklarını belirten Kirişçi, “Hizmet ettiği yıllarda belediye başkanlığını icra ederken, kutuplaştırma adına, ilimizde atılan zehir tohumlarının etkisinin yok olması adına icraatlarını Çorum halkı asla unutmayacaktır” dedi.

Kirişçi, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“İktidar hükümetlerinin girdabında maaş ödeyemeyecek haldeki bütçeye rağmen işçiler lehine yaklaşımları, alt yapının kemikleşmiş sorunlarına tedavi uygulamaları ve her belediyenin cesaret edemediği 18 uygulamasını faaliyete geçirmesinin neticesinde muhataplarının dualarını alan merhum başkanımız güzellikleri ile anılacaktır.

Mezhepsel ve particilik esasına değil, barış ve huzur odaklı faaliyetleri esas alan icraatları ile partili partisiz gönüllere taht kuran Arif Ersoy hocamıza eski bir belediye çalışanı ve Saadet Partisi il teşkilatım adına rahmetle şükranla yâd ederiz.

Başta ailesi olmak üzere tüm milli görüş camiası ve hemşerilerimize sabırlar ve başsağlığı diliyorum.” (Haber Merkezi)

