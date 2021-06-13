Çorum halk kültürü üzerine...

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, son projesi ile ilgili olarak, ünlü besteci Turgay Erdener, Çorumlu halk müziği sanatçısı (merhum halk ozanı Şekip Şahadoğru’nun torunu) Tüley Örten, babası İlhami Örten ve halk ozanı Dursun Sarı ile, Çorum halk kültürü ve Çorum türküleri üzerine sohbet etti.

Buluşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, hemşehrimiz Zafer Ediş de hazır bulundu.

Alper Bilan, proje için destek veren dostlarına teşekkür ederken, “İnşallah bir ‘ilk’e daha imza atacağız” dedi. (Haber Merkezi)

