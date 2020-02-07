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"Çorum hak ettiği yere el birliği ile gelecek"

İstanbul’da federasyon hizmet binasını hizmete açan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti. 

"Çorum hak ettiği yere el birliği ile gelecek"

İstanbul’da federasyon hizmet binasını hizmete açan Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’u ziyaret etti. 

07 Şubat 2020 Cuma 20:12
"Çorum hak ettiği yere el birliği ile gelecek"

Ziyarette, Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu’nun Yüksek Danışma Kurulu üyesi de olan ÇESOB Başkanı Recep Gür’e çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, “Çorum için her zaman tek yumruk olmaya devam edeceğiz” dedi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, “Yüksek Danışma Kurulu üyesi olduğum Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Metin Akkuş’a ve Federasyon yöneticilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Çorum’umuzun tanıtımı ve hak ettiği yere gelebilmesi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da el birliği ile çalışacağız” diye konuştu. 
Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş’a ÇESOB ziyaretinde Çorumlu muhtarlar Yılmaz Kılcı ile Mehmet Bölükbaş da eşlik etti. 

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