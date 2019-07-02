“Çorum hak ettiği hizmeti alamıyor”

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen genel kurulda iktidarın 17 yıllık dönemde Çorum’u unuttuğunu belirten Fatih Erbakan, yarım bırakılan havalanından ve hızlı tren projesinden ne ses ne de seda çıkmadığını vurguladı.

Türkiye’nin her alanda giderek gerilediğini ancak Çorum’un bu alanda daha da geride kaldığını söyleyen Erbakan, “Çorum’da kişi başına ortalama milli gelir Türkiye ortalamasının yüzde 35 altında. 17 yıldır iktidar tarafından Çorum’a üvey evlat muamelesi yapılmış. Çorumlular Gelir Vergisi Matrahı’nda Türkiye ortalamasının yüzde 56 altında. Bu Çorumluların Türkiye ortalamasının yüzde 50’sinden daha az kazanıyor demek. Bu rakamlar Çorum’a üvey evlat yapıldığını bir göstergisi. İşte rakamlar ortada. Çorum’da sigortalı çalışanların oranı, Türkiye ortalamasının yüzde 40 altında. Türkiye zaten gerilemiş, Çorum Türkiye’den daha fazla gerilemiş. Bunun manası da hükümet Çorum’u unutmuş demek. Çorum eriyor, yok oluyor, bitiyor demek. Yarım bırakılan havaalanından ne ses geliyor ne seda, projesi yapılan Ankara-Çorum-Samsun hızlı trenden ne ses geliyor, ne seda. Bu hızlı giderse hızlı treni ancak torunlarımız görür. Bütün bunlar Çorum’un üvey evlat muamelesi gördüğünün en büyük göstergesi. Yeniden Refah iktidarında Çorum da Çorumlu da hak ettiği hizmeti alacak” dedi.

Çorum’da tarım ve hayvancılığın yok olmak üzere olduğunu dile getiren Erbakan ve bu alanda da sürekli geriye gidildiğini anlatan Erbakan, Çorumlunun tüm geçim kaynaklarının bir bir elinden alındığını açıkladı.

Konuşmasında Yönetimde ve Paylaşımda Adalet vurgusu yapan Erbakan, iktidarı adalet ve ekonomi üzerinden eleştirdi. Yeniden Refah Partisi olarak Anadolu'nun her yerinde aynı coşku ile karşılaştıklarını söyleyerek 1994’te İstanbul’u SHP’den aldıkları gibi 30 yıl sonra 2024 yerel seçimlerinde İstanbul’u bu kez de CHP’nin elinden alacaklarını savundu.

Son seçimde 3 tane oy alabilmek için iktidarın Öcalan’a sarıldığını ve mağdur ola ola 17 yıldır herkesi mağdur ettiklerini ifade eden Erbakan, şunları söyledi. “İnsan seliyle dolan bu salon, bizlere bir gerçeği müjdeliyor. Geç de olsa, ikinci 40 yılda da olsa, Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere muhakkak ulaşacağız, dünya siyonizmini ve zalimleri bu salonları dolduran hasbi dava erleriyle mağlup edeceğiz inşallah” dedi.

Yeniden Refah Partisi iktidarında sadece inanç ve ibadet özgürlüğü değil, aynı zamanda paylaşımda ve yönetimde adaletin tesis edileceğini de dile getiren Erbakan sözlerini şöyle tamamladı: “Yeniden Refah iktidarında tek bir sorunumuz olacak, o da zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi yurt dışına göndermek zorunda kalacağız çünkü Türkiye'de zekat verecek, sadaka verecek, fitre verecek memleket evladı kalmayacak Allah'ın izniyle. Herkese refah temin edilecek. 82 milyon memleket evladı birbirini sevecek, kardeş olacak. Birbirine vatan haini gözüyle düşman gözüyle terörist gözüyle bakmayacak. Kutuplaştırma, ayrıştırma, fişleme olmayacak. Hangi partiden olursa olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, 82 milyon ayrım gözetmeksizin kardeş olacak. Herkes kendini ifade etmekte, inancını yaşamakta, siyasi görüşünü ifade etmekte yüzde 100 özgür olacak. Hürriyet ve insan hakları sağlanacak. Allah'ın insana verdiği kul hakları teminat altına alınacak. Huzur ve barış iklimi hakim kılınacak”

(Yusuf ÇINAR)