“Çorum, hak ettiği desteği alamıyor”

İYİ Parti Çorum İl Teşkilatı’nın 2. Olağan Genel Kurulu’na katılan ve bir konuşma yapan Sunat, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Çorum’da görevlendirildiğini ve kendisinin Çorum’un fahri milletvekili olduğunu belirterek, “Çorum’un meselelerini bir şekilde gündeme getiriyoruz. Ancak Çorum için gerçekten de üzülüyorum” dedi.

Çorum’un 50 yıldır kendi imkânlarıyla sanayisini kuran ve sektörel dönüşüme ayak uydurarak girişimci ve yenilikçi bir Anadolu şehri olduğunu kaydeden Sunat, “Yıllık ihracat tutarı 1 milyar doların üzerinde. Dış ticaret fazlası olan ender illerden birisidir Çorum. Hem tarihi, hem tarımsal, hem de sanayi olarak adından söz ettiren bir il.

Ne yazık ki Çorum, gelmeyen, geciken ve yarım bırakılan yatırımların da şehri. Yıllardır havalimanı, tren yolu yapılmadı. Polis Meslek Yüksekokulu binası çürümeye terk edildi. Bu kentte işsizlik arttı” ifadelerini kullandı.

Tüm bunları TBMM’de gündeme getirdiğini ve Meclis’te Çorum’un sorunlarıyla ilgili konuşmalar yaptığını söyleyen Sunat, “Bazı milletvekilleri ise ‘Sana ne’ diyor. Ben o vekillere sadece görevlerini hatırlatıyorum. Ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz bu şehre karşı sorumluluğunu yerine getirmelisiniz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında ülke gündemine ilişkin görüşlerini de açıklayan Sunat, gerçek bir hukuk devleti için, bağımsız yargı için, demokratik bir Türkiye için iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemin şart olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)