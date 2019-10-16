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“ÇORUM HABER’in kıymetini bilin”

Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın konuğu olarak Çorum’a gelen dünyaca ünlü ekonomist-yazar Prof.Dr. Kenan Mortan, ÇOSİAD’ın organizasyonu çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Teknokent’te sanayici ve iş insanlarından seçkin bir gruba, Türk ekonomisinin Avrupa’dan görünüşü, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ve Çorum’un sanayileşme çabaları ile ilgili değerlendirmelerini aktardı.

“ÇORUM HABER’in kıymetini bilin”

Alapala Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alapala’nın konuğu olarak Çorum’a gelen dünyaca ünlü ekonomist-yazar Prof.Dr. Kenan Mortan, ÇOSİAD’ın organizasyonu çerçevesinde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Teknokent’te sanayici ve iş insanlarından seçkin bir gruba, Türk ekonomisinin Avrupa’dan görünüşü, dünyada ve Türkiye’de yaşanan ekonomik gelişmeler ve Çorum’un sanayileşme çabaları ile ilgili değerlendirmelerini aktardı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 23:10
“ÇORUM HABER’in kıymetini bilin”

Konuşmasına, kendisini yıllar sonra tekrar Çorumlularla buluşturan kadim dostu İsmail Alapala’ya teşekkür ederek başlayan Prof. Mortan, ikinci olarak da ÇORUM HABER üzerine düşüncelerini ifade etti. ÇORUM HABER’i yayın hayatının ilk yıllarından, Çorum’un sanayileşme adına önemli adımlar attığı yaklaşık 30 yıl öncesinden tanıdığını belirten Prof.Dr. Kenan Mortan, “Türkiye’de ÇORUM HABER gibi ciddi ve kentin sorunlarına sahip çıkan 4 ya da 5 yerel gazete var. ÇORUM HABER’in kıymetini bilmelisiniz.” dedi.

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