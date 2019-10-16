“ÇORUM HABER’in kıymetini bilin”

Konuşmasına, kendisini yıllar sonra tekrar Çorumlularla buluşturan kadim dostu İsmail Alapala’ya teşekkür ederek başlayan Prof. Mortan, ikinci olarak da ÇORUM HABER üzerine düşüncelerini ifade etti. ÇORUM HABER’i yayın hayatının ilk yıllarından, Çorum’un sanayileşme adına önemli adımlar attığı yaklaşık 30 yıl öncesinden tanıdığını belirten Prof.Dr. Kenan Mortan, “Türkiye’de ÇORUM HABER gibi ciddi ve kentin sorunlarına sahip çıkan 4 ya da 5 yerel gazete var. ÇORUM HABER’in kıymetini bilmelisiniz.” dedi.