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ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilciliği

İzmir’de yaşayan gazeteci-televizyoncu hemşehrimiz Ali Erol Diker, geçtiğimiz günlerde, fahri olarak ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilciliği görevini üstlenmişti.

Güncel 22.12.2020, 00:31
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ÇORUM HABER’in Ege Bölge Temsilciliği

Diker, Bayraklı’daki ofisinin girişine “ÇORUM HABER Ege Bölge Temsilciliği” tabelasını asarak, İzmir’de yaşayan Çorumlularla daha yakından iletişim kurma yolunda önemli bir adım attı.

Anitta Otel Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak memleketi İzmir’e dönen ve Didim’de Maril Resort Hotel’in Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Hasan Özer Gökmen de, önceki gün Ali Erol Diker’i ziyaret ederek, “ÇORUM HABER Ege Bölge Temsilciliği” tabelasının önünde fotoğraf çektirdi. (Haber Merkezi)

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