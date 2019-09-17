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ÇORUM HABER’in 35. yılı, Yolyapar’ın ise meslekte 50. yılı

“Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” ÇORUM HABER, yayın yaşamında bugün 34 yılı geride bırakarak 35. yılına giriyor.

ÇORUM HABER’in 35. yılı, Yolyapar’ın ise meslekte 50. yılı

“Çorum’u Sevenlerin Gazetesi” ÇORUM HABER, yayın yaşamında bugün 34 yılı geride bırakarak 35. yılına giriyor.

17 Eylül 2019 Salı 00:35
ÇORUM HABER’in 35. yılı, Yolyapar’ın ise meslekte 50. yılı

17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına atılan ÇORUM HABER, 34 yıl boyunca, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlı kalarak, demokrat, çağdaş, uygar çizgide, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden ödün vermeden, “vatansever” ve “Çorum milliyetçisi” bir anlayışla yayın politikasını devam ettirdi.

Çorum’un sorunlarına sahip çıkma, Çorumlu’nun gözü, kulağı, sesi olma adına, kamuoyu oluşturma işlevini, inançla, kararlılıkla yerine getirmeye çalıştı.

ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar ise, meslek yaşamında bugün 50. yılına giriyor.

Eylül 1970’te Çorum Ekspres Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe atılan Mehmet Yolyapar, daha sonra “Çorum” adını alan gazetenin Yazı İşleri Müdürü ve Genel Yayın Müdürü olarak görev yapmış, bu arada TRT ve Hürriyet’in, diğer bazı ajansların muhabirliklerini de sürdürmüştü.

Yolyapar, 17 Eylül 1985’te çıkarmaya başladığı ÇORUM HABER’i yönetmeye devam ediyor. Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin 16 yıl başkanlığını yapmış olan Yolyapar’a, Genel Kurul kararıyla “Onursal Başkan” unvanı verilmiş bulunuyor.

(Haber Merkezi)

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