ÇORUM HABER’İN 35. YILI, MEHMET YOLYAPAR’IN İSE MESLEKTE 50. YILI İÇİN KUTLAMALAR

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ SÜMEYRA ŞENGÜL’ÜN ZİYARETİ

Çorum Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Müdür Yardımcısı İbrahim Yıldız ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladılar ve şahsında tüm gazete çalışanlarına başarı dileklerini iletti.

İLK KUTLAMA ALİ ALAKOÇ’TAN

ÇORUM HABER Gazetesi Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, dün itibariyle meslekte 49. yılını geride bırakıp 50. yılına girdi.

Bu anlamlı yıldönümünü “ilk kutlayan” olmak isteyen araştırmacı-yazar Ali Alakoç, 16 Eylül Pazartesi akşamı saat 21.50’de Yolyapar’ın evine pasta göndererek bu amacına ulaştı.

Mehmet Yolyapar da bu jesti, sosyal medya hesabından paylaştı.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDEN KUTLAMA

Bahçeşehir Koleji Lise Müdürü Hasan Hüseyin Hastaoğlu, İlköğretim Müdürü Hakan Şahindoğan ve Ortaokul Müdür Yardımcısı Yasin Haboğlu, meslek yaşamında 50. yıla giren Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı kutladılar.

Bahçeşehir yöneticileri, ÇORUM HABER’in yayın hayatında 35. yıla girişi nedeniyle de tüm gazete çalışanlarına başarı dilediler.

AYHAN ŞAMLI’DAN “NİCE YILLAR” DİLEĞİ

İşitme merkezi sahibi, Eczacı Ayhan Şamlı, meslekte 50. yılına giren Mehmet Yolyapar’ı kutlarken, 35. yayın yılını yaşamaya başlayan ÇORUM HABER’e de daha nice 35 yıllar temennisinde bulundu.

POROY ÇİFTİNİN KUTLAMASI

Çorum eski Valisi, emekli Danıştay Üyesi Hüseyin Poroy ile eşi Ayla Poroy, dostları Mehmet Yolyapar’ı ayrı ayrı telefonla arayarak, meslek hayatında 50. yıla girmesi nedeniyle kutladılar.

Hüseyin Poroy, ÇORUM HABER’in 35.yayın yılına girmesi nedeniyle de tüm gazete çalışanlarına da başarı diledi.

İMDAT AYDOSLU VE MEHMET YALÇIN

Emekli Tarım İl Müdürü İmdat Aydoslu ile Çorumspor’un eski yöneticilerinden Mehmet Yalçın, gazetemizi ziyaret ederek, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın meslekte 50. yılını ve ÇORUM HABER’in yayın hayatında 35. yılını kutladılar.

İmdat Aydoslu ve Mehmet Yalçın, uzun süredir Çorum dışında oldukları için, Yolyapar’a ayrıca, ağabeyini kaybetmesinden dolayı başsağlığı dileklerini de ilettiler.

MALİ MÜŞAVİR HASAN TAHSİN DÖLEK’İN KUTLAMA ZİYARETİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hasan Tahsin Dölek, ÇORUM HABER’in yayın hayatında 35. yılına, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın ise meslek yaşamında 50. yılına girmesi nedeniyle gazetemize tebrik ziyaretinde bulundu. Ziyarete, Emre Ural da katıldı.

YAHYA’NIN PASTA JESTİ

Çorum’un sempatik kişiliklerinden Yahya Çakıcı, ÇORUM HABER’in Kurucusu, Başyazarı ve Şirket Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’ı pasta ile ziyaret etmek suretiyle kutladı.

Yahya, tüm ÇORUM HABER çalışanlarına da başarı diledi.

KARADAŞ VE BAŞARANHINCAL 35. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal gönderdikleri mesajla Çorum Haber Gazetesinin 35. kuruluş yıldönümünü kutladı.

TSO’nun mesajı şöyle:

“Çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurları kitle iletişim araçlarından olan basın, yaşadığımız bölge ve tüm dünyadaki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olunması, kamuoyu oluşturulması gibi birçok önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. 17 Eylül 1985 tarihinde yayın hayatına başlayan ilimizin köklü yerel basın kuruluşu Çorum Haber Gazetesi, bugüne kadar tarafsız, ilkeli, dürüst yayın anlayışı ve öz verili çalışmaları ile gazeteciliğe gönül vermiş, Çorum İlimize ve bölgemize ilişkin konuları, basın meslek ilkeleri doğrultusunda gündeme getirerek, halkın bilgilendirilmesinde önemli katkı sağlamaktadır.

Çorum Haber’in 35. kuruluş yıldönümünü en içten dileklerimizle kutlar, gazetenin yayın hayatının sürdürülmesinde katkısı bulunan başta gazete yönetimi olmak üzere, tüm çalışanlarına yayın hayatında başarılar dileriz.



“YENİLİKÇİ, SAYGIN, DİNAMİK VE CESUR”

Çorum SMMM Odası Başkanı Ali Can Doğan, gazetemize gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gazetecilik mesleği, özellikle çok büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir.

Kuruluşundan bu yana basın sektöründe öncülük eden, yola çıktığı ilk günden beri belirlediği tarafsız, yenilikçi, dinamik, saygın, cesur gazetecilik anlayışı ile basın etiğine saygılı bir biçimde yayın hayatını sürdürmeyi başaran Çorum Haber Gazetesinin 35.yılını kutlar; aynı zamanda Çorum Haber Genel Müdürü Sayın Mehmet YOLYAPAR ve tüm emeği geçen , gazete çalışanlarını kutlar başarılarla dolu yayın yılları dilerim.”