ÇORUM HABER’i ziyaret ettiler

Ziyarete, Genel Başkan Metin Akkuş, Yerel Yönetimler Başkanı Gülay Keçecioğlu, Genel Sekreter Metin Arı, Siyasi İşler Başkanı Hüseyin Akmaz, Sosyal Hizmetler Başkanı Mehmet Ünal, Teşkilattan Sorumlu Başkan Hasan Sezer, Medya Komisyonu Başkanları Tamer Gül ve Yasin Akça, Yönetim Kurulu’ndan Kasım Akkuş ve İlyas Bekar, Çorum’dan da İl Temsilcisi ve Yüks ek Danışma Kurulu Üyesi Av. Ahmet Ünal, Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Tepe ve Müteahhit-İnşaat Mühendisi Cemal Ersoy katıldı. (Volkan SINAYUÇ)