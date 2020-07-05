ÇORUM HABER’e Selamet Derneği’nden teşekkür plaketi
Selamet Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından, derneğin etkinlikleri ile ilgili haberlere yer vermesinden dolayı ÇORUM HABER’e teşekkür plaketi verildi.
Güncel 05.07.2020, 17:19
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Selamet Derneği Çorum İl Temsilcisi Ali Osman Tortum ve Yardımcısı Mehmet Karadağ, gazetemizi ziyaret ederek plaketi Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a sundular. (Haber Merkezi)
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