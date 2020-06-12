ÇORUM HABER yine Küçükkaya’da

Yaptığı haberlerle Çorum gündemini belirleyen ÇORUM HABER, yine ulusal televizyonlara konu olmaya devam ediyor. Türkiye’de en çok izlenen sabah programı olan, çevre, tarım, kadın, çocuk hakları ve özgürlükler gibi pek çok konuya duyarlılığı ile tanınan İsmail Küçükkaya ilimizde yapılacak olan antikor testlerini ÇORUM HABER aracılığıyla gündeme getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılarak bir yılını değerlendirdiği programın yerel basın bölümünde ÇORUM HABER Gazetesi’ni okuyan Küçükkaya, İl Sağlık Müdürlüğü Filyasyon ekipleri tarafından Çormu’da 3 bin 583 kişiye antikor testi yapılacağını söyledi.

(Haber Merkezi)