ÇORUM HABER yazarları Gazeteciler Günü’nü kutladı
Güncel 11.01.2022, 00:26
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ÇORUM HABER Gazetesi’nin köşe yazarları, dün gazetemizi topluca ziyaret ederek, gazete mensuplarının Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladılar.
Ziyarete, Zeynep Özçerezci, Bahri Güven, Hasan Ali Kalayoğlu, İbrahim Gösterir, Arap Çataroğlu, Ali Yüce, Hasan Ali Özcan, Ali Ekrem Büke, Hasan Korkmaz ve Selahattin Aydemir katıldı.
Yazarların ikram ettikleri pasta, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, arkadaşlarımız Selda Fındık ve Aliye Öncel’in de katılımlarıyla hep birlikte kesildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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