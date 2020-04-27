ÇORUM HABER, görüntülü haberleriyle dijital platformda

Kuşkusuz, yarım asır boyunca yapabildiklerim, yapamadıklarım var. Öteden beri, “Her işin doğrusunu yapar, arkadaşımız Mehmet Yolyapar” diye iltifat edenler olur. Son yıllarda da, “Mehmet Yolyapar kişilerle uğraşmaz, meselelerle uğraşır” değerlendirmesi çok yapılıyor. “Çorum milliyetçisi” veya “Çorum sevdalısı” diye niteleniyorum sıkça ve bundan büyük onur duyuyorum.

Bütün bunlar bir yana, ama bir noktada son derece müsterihim: Samimiyet…Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlılıkta, vatan, millet ve bayrak sevgisinde, demokrasi, barış, insan hakları, doğa duyarlılığı, kültür ve sanat, kadına pozitif ayrımcılık, çocuğa sahip çıkma gibi kavramlarda, Çorum’un haklarını savunma çabasında, hepsinden daha önemli olarak “sevgi”de daima samimi oldum.

Başta bu samimiyetle; ciddiyetle, sorumluluk duygusuyla, yapıcı bir anlayışla, iyiden, güzelden, doğrudan yana olarak buraya kadar getirdiğimiz ÇORUM HABER, inanıyorum ki, daha çok 35 yıllar boyunca, Çorum’un önemli kurumlarından biri olarak, demokratik ve toplumsal işlevini sürdürecektir. Ama elbette ki, şimdiye kadar olduğu gibi, değişime ayak uydurarak, yenilikleri hayata geçirerek…Gerekirse, yaklaşık 15 yıldır renkli basımın yükünü taşıdığı gibi, yeni ekonomik güçlükleri omuzlayarak…

Sık sık belirtiyorum; yazılı basın hiçbir zaman önemini kaybetmeyecek. Dijital teknolojideki seviyesi çok iyi bilinen Japonya bunun kanıtı. Yomiuri Shimbun, 14 milyon tirajla dünyanın en çok satan gazetesi. Yalnızca bu değil, dünyanın en çok satan ilk 5 gazetesinin 5’i de Japonya’dan…İkinci sıradaki The Asahi Shimbun’un tirajı 12 milyon. Sonrakiler de 5.5 milyon, 4.5 milyon ve 4 milyon olarak sıralanıyor. Ve dünyanın en çok satan 100 gazetesinden tam 21’i Japon gazetesi.

Ama, günümüzün gerçeklerini dikkate almak gerekirse, ciddi ve seviyeli gazeteler, yazılı olarak okurlarına ulaşmaya devam ederken, dijital platformda da “var olmak” ve “etkili olmak” sorumluluğunu taşıyorlar. ÇORUM HABER, bu bakımdan da yıllardır azami özeni gösteriyor. www.corumhaber.net, Türkiye çapında en fazla izlenen yerel gazete sitelerinden biri. Hiç kuşku yok ki, burada da durmamak gerekiyor.

İşte bu anlayışla, ÇORUM HABER ileriye doğru bir adım daha atıyor; hem de, pandemi günlerinde, herkes “nereye gidiyoruz?” diye kaygılar içinde kabuğuna çekilmişken…Web sitemizde artık, haberleri görüntülü olarak da vermeye başladık. Giderek geliştireceğiz ve “gerçek”, “doğru”, “objektif” haber ilkelerimizle dünyanın dört bir yanındaki Çorumlularla her gün daha sıcak, daha samimi şekilde buluşacağız.

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