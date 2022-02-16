ÇORUM HABER Fox TV ekranında
Güncel 16.02.2022, 19:47
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Gazeteniz ÇORUM HABER, sabah, ünlü gazeteci- televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından “Çalar Saat” programında Fox TV ekranına getirildi.
Küçükkaya programda, ÇORUM HABER’in dünkü manşeti ile sürmanşetini izleyicilerine aktardı.
(Haber Merkezi)
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