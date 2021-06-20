Çorum Güzel Sanatlar Lisesi yetenekli öğrencileri bekliyor

Okulun yetenek sınavlarına girecek öğrencilerin 30 Haziran 2021 tarihine kadar Güzel Sanatlar Lisesi’ne şahsen yapılması gerektiği belirtilirken, sınava giriş tarihlerinin e-okul sistemi üzerinden 1-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında duyurulacağı, yetenek sınavlarının 05-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında okulda tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacağı da duyuruldu.

Sınav sonuçlarının e-okul üzerinden 26 Temmuz’da duyurulacağı, kayıtların 26 Temmuz – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacağı ve ek yerleştirmelerin ise 09-20 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği de belirtildi.



Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği tarihlerde özel yetenek sınavıyla resim bölümüne 30, müzik bölümüne de 30 olmak üzere 60 öğrenci kabul eden okul ile ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

RESİM BÖLÜMÜ İÇİN 30 ÖĞRENCİ ALINACAK

“Eğitim programında, lisedeki kültür derslerine ilave olarak, 9. sınıftan itibaren 4 yıl boyunca; Temel Sanat Eğitimi, Desen Atölye, 2 Boyutlu Sanat Atölye, 3 Boyutlu Sanat Atölye, Grafik Tasarım, İmgesel Tasarım dersleri olmak üzere uygulama dersleri veriliyor. Bunun yanında Sanat Tarihi, Sanat Eserleri İnceleme, Türk Resim Heykel Tarihi, Estetik, Minyatür, Ebru Sanatı gibi teorik dersler de mevcut

Öğrenciler 4 yıl boyunca alanlarında uzman öğretmenlerle hem akademik bir eğitim görmekte hem de yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak pek çok aktiviteye katılmaktadırlar.

Okul atölyelerinin yanı sıra dış mekân çalışmaları da yapan öğrenciler başta Çorum Müzesi olmak üzere Çorum’un önemli tarihi mekânlarında çalışma yapma şansına sahiptir.

Mezun olan öğrenciler yurt içinde ve yurt dışında pek çok üniversiteye yerleşme imkanı bulmaktadır. Resim bölümü akademilerde iç mimariden, moda tasarımına, grafik tasarımdan Endüstriyel Tasarıma ve resim öğretmenliğine kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.



MÜZİK BÖLÜMÜNE 30 ÖĞRENCİ ALINACAK

Müzik Bölümü öğrencileri Bireysel Çalgı (Klasik Gitar, Bağlama, Yan Flüt, Keman vb.) bireysel ses, piyano, zorunlu bağlama gibi derslerini alan öğretmenleri ile bireysel çalgı odalarında birebir; Koro, Orkestra, Batı ve Türk Müziği Teorisi gibi toplu yapılan dersleri ise bu dersler için ayrılmış özel dersliklerde toplu şekilde yapmaktadırlar.

Okulumuzda piyano dersi 4 yıl boyunca zorunlu ders olarak yapılmakta olup öğrencilerimizin kullanması için her sınıfta akustik piyanolarımız mevcuttur.

Okulda 8 adet Bireysel Çalgı odası/derslik, 1 Koro, 1 Orkestra,1 Müzik Teorisi Ders Sınıfı ve müzik prova stüdyosu bulunuyor.

4 yıl boyunca alan derslerinin dışında kültür derslerini de (Matematik, Türk Dili Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, İngilizce, Kimya, Fizik, Beden Eğitimi, Biyoloji, Felsefe) ilgili sınıflarda almaktadırlar. Bu derslerle beraber öğrencilerimiz TYT ve AYT sınavlarına da hazırlanmaktadırlar.” (Haber Merkezi)