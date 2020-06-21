Çorum Güzel Sanatlar Lisesi #öğrenci alacak

Yetenek sınavlarına; 2019-2020 öğretim yılında ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulunun 8.sınıfını bitirecek olanların müracaat edebileceğinin dile getirildiği açıklamada, yetenek sınavına girecek olanların 29 Haziran 2020 tarihine kadar velileri tarafından bireysel olarak e-Okul Sistemi üzerinden başvurularının alınacağı kaydedildi. İnternetten başvuru yapamayan veliler için form doldurup imzalı olarak okul idaresine vermesi durumunda da veli adına okul idaresince bireysel başvuru yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada bu işlemler yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak gerekli önlemlerin okul yönetimince alınacağı anlatıldı. Sınava girecek öğrenci listelerinin 30 Haziran 2020 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edileceğinin anlatıldığı açıklamada, yetenek sınavlarının 01 Temmuz - 10 Temmuz 2020 tarihleri arasında okulda tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada Güzel sanatlar Lisesi’ne 30 Müzik, 30 Resim bölümüne olmak üzere 60 öğrenci alınacağı da dile getirildi. (Haber Merkezi)