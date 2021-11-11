ÇORUM GÜNLERİ

Dünya Çorumlu Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Maltepe Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenlenen “Çorum Tanıtım Günleri” bugün saat 16.00’da başlayacak.

Federasyon Genel Başkanı Metin Akkuş, kültür çadırı ile yöresel stantlar çadırının yer aldığı etkinlikte, tanınmış sanatçılar tarafından konserler verileceğini de bildirdi. (Haber Merkezi)

