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Çorum Gross Market’i Vali Çiftçi ve Ceylan açtı

Bekir Köle ve Elvan Arslan’ın sahibi olduğu Çorum Gross Market, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 111/A (Rüstem Eren Parkı Yanı) adresinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

Çorum Gross Market’i Vali Çiftçi ve Ceylan açtı

Bekir Köle ve Elvan Arslan’ın sahibi olduğu Çorum Gross Market, Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 111/A (Rüstem Eren Parkı Yanı) adresinde gerçekleştirilen törenle açıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 22:26
Çorum Gross Market’i Vali Çiftçi ve Ceylan açtı

Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın katıldığı açılışta yapılan duanın ardından kurdele kesimi yapıldı. Törende konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, işinin başında bulunan ve en iyi hizmeti vermeye çalışan işyerinin de bereketli olacağını dile getirdi. Ceylan, “Güzel bir işletmeyi açıyoruz Allah bereketini artırsın. Biz de esnaflıktan gelmeyiz. İşlettiğiniz yeri siz açacak siz kapayacaksınız ki Allah ta bereketini versin. Gülabibey Mahallesi benim doğup büyüdüğüm mahalle. Hala da burada oturuyorum Allah işyeri açanların başarıların devamını nasip etsin” dedi. Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında işyeri sahiplerine hayırlı ve bol kazanç dileyerek, açılan işyerinin rekabet ve kaliteye vesile olmasını böylelikle vatandaşın da yüzünün gülmesine neden olmasını istedi.

Açılıştan sonra vatandaşlar 12 ay boyunca sürecek indirimlerden ilk olarak yararlanmak için çabaladı. Palyaçolar ve ikramların bulunduğu açılışta vatandaşlar ikram edilen döner ayrandan alabilmek için birbiriyle yarıştı.

(Erkan BAYATLI)

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