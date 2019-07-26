Çorum Gross bugün açılıyor

Kendisinin 9 yıldır, ortağı Elvan Arslan’ın ise 12 yıldır market sektöründe yönetici olarak hizmet verdiklerini dile getiren Bekir Köle, Çorum’un markası olarak Çorumlulara kaliteli ürünü uygun fiyata sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Amaçlarının birkaç günlük indirimler olmadığını 12 ay boyunca uygun indirimlerle hem kazanmayı hem de Çorumlulara kazandırmayı istediklerini söyleyen Bekir Köle, yılların verdiği tecrübe ile müşteri potansiyelinin de bilincinde olarak işe girdiklerini, müşterilerinin hangi ürünleri tercih ettiğini bildiklerini ve bunu göz önünde bulundurarak hizmet verdiklerini kaydetti. Hedeflerinin Çorum’un her kesimine ulaşarak hizmet vermek olduğunu dile getiren Bekir Köle, Çorum’da gıda sektöründe yıllarca hizmet veren Hitit Gıda’da uzun zaman hizmet verdiklerini sonunda da bir şubeyi aldıklarını anlatarak, personelin de en yenisinin 5 yıllık tecrübesi bulunduğunu, profesyonel bir kadro ile hizmet vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Bekir Köle, Çorum Gross Market’in resmi açılışının bugün saat 13.30’da Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 111/A (Rüstem Eren Parkı Yanı)adresinde gerçekleştirileceğini ifade ederek tüm Çorumluları açılışa davet etti.

(Erkan BAYATLI)