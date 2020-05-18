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Çorum gözlükçülerini temsil etmek için adaylar

II. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Ankara Oda seçiminin ardından il temsilciliklerini atamaya hazırlanıyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 21:39
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Çorum gözlükçülerini temsil etmek için adaylar

Optisyen Sultan Gül Candemir Optisyenlik Müesseselerinin sesi olmak için, birliğin beraberliğin, meslek saygınlığının ve işleyişin sağlıklı ve güvenli yürümesi adına, Çorum Optisyen ve Gözlükçüler Odası İl tTmsilciliğine aday olduğunu açıkladı. Sağlam bir kadro ile bu yola çıktığını, ve meslek adına atılacak her imzada güven ve özveri ile adım atacaklarını ifade eden Sultan Gül Candemir, bu seçimin II. Bölge Ankara Optisyen ve Gözlükçüler Odası Başkanı Cenk Gültekin ve yönetim kadrosunun oybirliği ile gerçekleşeceğini ifade etti. Ekibinde, Oda kurulmadan önce eski dernek yöneticilerinden Optisyen Yasin Pehlivan'ın ve Optisyen Ercan Görükmez’in de yer aldığını söyleyen Candemir, bilgi birikimi dolu olan, tecrübe sahibi insanlar ile yola çıkmanın kendisine ayrı bir mutluluk verdiğini söyledi. İl temsilciliğinde sadece gözlükçülerin kazanmayacağını, Çorum’un da kazanacağını ifade eden Candemir, belirli zamanlarda göz taraması gibi göz kontrolü gibi hususların okullarda toplu alanlarda yapılmasını sağlayacaklarını söyledi.

Sultan Gül Candemir, ekibinin görev dağılımını şöyle açıkladı:

“Başkan Sultan Gül Candemir, Başkan Vekili Yasin Pehlivan, Başkan Yardımcısı Ercan Görükmez.” Yönetim kadrosunun atanmasının akabinde, hızlı bir şekilde denetçi optisyenlerin atamasını gerçekleştireceklerini ifade eden Sultan Gül Candemir, bir an önce işimize bakıp, Çorumda yönlendirme, haksız rekabet gibi sıkıntılı hususların denetimine başlayacaklarını ifade etti.(Haber Merkezi)

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