Çorum göletleri yavru sazanlar ile buluşuyor

Çorum’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Yağmurdere, Alacahöyük, Gölbel, Alembeyli, Hacılarhanı, İnegazili, Derekargın göletlerine ve Alaca, Koçhisar ve Obruk Baraj Göletlerine toplam 944.140 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında su ürünleri kaynaklarının ve su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir kullanımı gelecek nesillere miras olarak bırakılmasının sağlanması sorumluluğu ile ihtiyaç duyulan çalışmaların yapılmasının hedeflendiğini belirten İl Müdürü Orhan Sarı, “Su ürünleri kaynaklarımızda nesli tehlike ve baskı altında olan su ürünleri stoklarının desteklenmesi için 1970 yılından itibaren yürütülen balıklandırma faaliyetleri kapsamında su kaynaklarımıza 50 milyon adet sazan, kalkan, mersin ve karadeniz alabalığı yavrusu bırakılmıştır. Bu çalışmalar 2016 yılından itibaren ‘Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında yürütülmektedir” dedi.

Geçen yıl Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Üretim Tesisleri'nde 2020 yılında üretilen sazan balığı yavrusundan talepleri doğrultusunda Çorum’a 57 bin adet tahsis edildiğini ve Derekargın, Akçakoyun, Evyaka, Seyitnizam, Kuyumcu, Laçin ve Gökçedoğan göletlerine bırakıldığını kaydeden Sarı, şunları söyledi:

“Bu yıl ise talebimiz üzerine Amasya Yedikır Su Ürünleri Üretim İstasyonu Müdürlüğünden tahsis edilerek Yağmurdere, Alacahöyük, Gölbel, Alembeyli, Hacılarhanı, İnegazili, Derekargın göletlerine ve Alaca, Koçhisar ve Obruk Baraj Göletlerine toplam 944.140 adet yavru sazan balığı bırakılmıştır.

Bu kapsamda, beklenen faydanın sağlanabilmesi için 40 cm’den küçük balıkların avlanmaması, balıkların korunması ve sürdürülebilir avcılığın devamı için bırakılan yavruların en az bir kez üremesine imkân tanınmasını balıkçılarımızdan bekliyoruz. Gelecek yıllarda da yeni türlerin su kaynaklarımıza bırakılması sağlanacaktır.” (Haber Merkezi)