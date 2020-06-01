“Çorum, göç alan kent olacak”

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun Trabzon ve Tokat'ın kalkınmasına hız vermek amacıyla kurulan DOKAP'ın kapsadığı illere Çorum ve Amasya'nın dahil edilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

“TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİ DE İVME KAZANMIŞ OLACAK”

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kararın hayırlı olmasını temenni ederek, DOKAP'ın Çorum'da hayırlı hizmetlere ve yatırımlara vesile olacağını söyledi.

Çorum'un uzun süredir DOKAP'ı kapsayan iller arasına girmeyi beklediğini vurgulayan Çiftçi, “Çorum aynı zamanda bir tarım kenti. İlimizde tarım yapılan topraklarımızın yüzde 46'sı sulanabiliyor. Amacımız bu oranı daha da yukarılara çekmek. Çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıran 41 bin işletmemiz var. Bunu dörtle çarptığımız zaman rakam 165 bine ulaşıyor. Yani ilimizde 165 bin insanımız tarımla geçimini sağlıyor. Sulanabilir arazilerin artırılmasıyla tarımla uğraşanlarda gelir artışı olacak. Aynı zamanda tarımsal üretim ve tarımsal sanayi de ivme kazanılmış olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“KAMUNUN KAYNAKLARININ DOĞRU YERDE HARCANMASI İÇİN ATILMIŞ BİR ADIM”

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da KOBİ başkenti olan Çorum'un DOKAP'a girmesinin iş dünyasını çok heyecanlandırdığına işaret etti.

Çorum olarak yaklaşık iki yıldır DOKAP'ta yer almak için çalışma yürüttüklerini anlatan Başaranhıncal, “Bence bu bir müjde ve geç kalınsa bile hakkın teslim edilmesi diye düşünüyorum. Dokuz yıl aradan sonra Çorum olarak DOKAP'a girmemiz dezavantaj gibi görünse de ben bunu avantaja çevireceğimizi düşünüyorum. DOKAP da bu aşamadan sonra Amasya ve Çorum'a pozitif bir ayrımcılık yapılacaktır. Bu yarıştaki açığımızı kısa sürede bölge olarak kapatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“ÖNCELİKLİ HEDEF TURİZM OLMALI”

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ise DOKAP'ın Çorum'a çok büyük katkıları olacağını ancak projelerin doğru değerlendirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bugüne kadar teşvik ve hibe projelerinde kurumların devre dışı kaldığına dikkati çeken Özkubat, DOKAP'ın daha büyük projelerin oluşmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. (AA)