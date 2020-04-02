Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 14°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
88787
ALTIN
343.500
DOLAR
6.6192
STERLİN
8.2171
EURO
7.2012

Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

ÇORUM’da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kente gelen sürücü ve araçlarındakilerin ateşi ölçülüyor.

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim