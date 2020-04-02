Çorum giriş ve çıkışlarında 'koronavirüs' denetimi

ÇORUM’da trafik ve sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehrin giriş ve çıkışlarında denetimlerini sürdürüyor. Kente gelen sürücü ve araçlarındakilerin ateşi ölçülüyor.