Çorum GİAD ilk etkinliğini düzenledi… Pazarlama ve satış eğitimi 

Çorum GİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Burak Küçükbenli, yeni bir kuruluş olarak ilk etkinliklerini gerçekleştirdiklerini belirterek, kısa sürede geniş bir kesime ulaşarak katılımcı sayısın artırdıklarını ifade etti.

Profesyonel kariyerine 1990 yılında Xerox'ta başlayan Sinan Ergin, 13 yıllık Xerox bünyesindeki çalışmaları sırasında üst düzey görevlerde bulundu. Özellikle 2001 yılındaki ekonomik krizde göstermiş olduğu liderlik ve yönetim metodu, geliştirdiği satış ve pazarlama projeleri ile gelişen pazarlara örnek oldu ve EMEA tarafından başarı ödülüne layık görüldü.

Canon Türkiye Genel Müdürlüğü görevinde de bulunan Sinan Ergin, 2006 yılında, eğitim, organizasyon ve danışmanlık konularında faaliyet gösteren firmasını kurdu. 'Pazarlama ve Satış Okulum' oluşumu ile Türkiye'de ve Dünya'da bir ilk’e imza attı. Bu eğitim projesi sayesinde yılda 10.000 üzerinde pazarlama ve satış uzmanı yetiştiriyor.

Sinan Ergin, “Başarının sırrı öncelikle kişinin kendisini yönetmesidir. Liderlik ve liderlik özellikleri öncelikle kendine lider olmak ve kendini motive etmekle başlar” diyerek başarılı bir motivasyon örneği sergiledi.

Konferansın sonunda Çorum Giad Başkanı Kadir Burak Küçünbenli, Sinan Ergin’e teşekkür ederken, sponsorlara da teşekkür plaketleri verdi.



(Haber Merkezi)

