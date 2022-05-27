Çorum GİAD hizmete açıldı

Kadir Burak Küçükbenli öncülüğünde kısa bir süre önce kurulan Çorum GİAD Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3. Cadde (TSO Fuar Alanı karşısı) adresinde düzenlenen törenle açıldı.

Çorum GİAD’ın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, DEVA Partisi İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TSO Meclis Başkanı Erol Karadaş, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, TSO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Ertuğrul Onat, Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, SGK İl Müdürü Duran Cesur, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, işadamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda açılış konuşmasını yapan Çorum GİAD Başkanı Kadir Burak Küçükbenli, 7 kurucu üye ile başladıkları derneğin bugün 51 genç iş insanını biraraya getirdiğini dile getirdi.

Açılışa katılanlara teşekkür ederek en büyük hedeflerinin üretimi artırmak olduğunu dile getiren Kadir Burak Küçükbenli; “Evet üretimi artırmak diyorum. Çünkü; benim gözümde üretici demek yalnızca fiziki olarak bir ürün üreten kişi değildir. Bugün bir eğitimci de aslında bir nevi üreticidir. Bilgi dolu bir insan üretir eğitimci. İnsanın katma değeridir bilgi. Turizm mesela, bacasız bir fabrikadır. Yabancı para kaynağının yollarını üretir. Markalaşan, kendisine veya çevresine değer katan herkes üretimcidir.

Bu kapsamda seminer ve çalıştaylar düzenleyerek, iş dünyasının problemlerini dile getirerek ve birlikte hareket ederek Anadolu’nun incisi Çorum’a değer katmaya, iş dünyasının istek ve taleplerine sözcü olmaya, inovatif bakış açımızla yol gösterici olmaya geldik. Sizlerin de aynı fikirde olarak gücümüze güç katmak için burada bulunmanızdan dolayı teşekkür ediyor, tüm genç iş insanlarını derneğimize davet ediyorum” dedi.

İç Anadolu Genç İşadamları Federasyonu Başkanı Ertuğrul Onat’ın katılımcıları selamladığı konuşmasından sonar ise protokol üyeleri tarafından derneğin açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri daha sonra Çorum GİAD’ı gezerek dernek hakkında bilgi aldı.



(Volkan SINAYUÇ)

