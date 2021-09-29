Çorum Genç MÜSİAD, İstanbul’ a çıkarma yaptı

Güven tazeleyen ve yeniden göreve seçilen Yunus Furkan Akbal, “Yeni, Yenilik” kelimesine vurgu yaparak, “Yeni hedeflere yeni projelere yeni bir motivasyonla yenilenmiş ekiple yepyeni heyecanlara yelken açmak için bismillah” ifadelerini kullandı.

Çorum Şube Başkanı Erdem Arslan ise “Çorum; sanayide, üretimde, ihracatta bölgede önemli bir noktadadır, bizler Genç MÜSİAD olarak genç ticareti artırarak, üreten, vatana millete değer katan, üretimde, ekonomide, ticari faaliyetlerde, ihracatta, ilimde ve bilimde, teknolojik gelişmelerde, çağın tüm gerekliliklerinde gençleri daha aktif göreceğimiz bir dönem olacak ve biz Genç MÜSİAD Çorum olarak bunun için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati, Müsiad Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve eski dönem başkanlar da katılım sağladı. (Haber Merkezi)

