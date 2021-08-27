Çorum, “Genç Dostu Şehirler” kongresinde

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) evsahipliğinde Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi” düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in açılış konuşması yaptığı kongreye Çorum’dan da çok sayıda Belediye Başkanı katıldı.

Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde Çorum Belediyesi ilçe belediyelerinin de katılımıyla bir stant açtı. Stantta Çorum Belediyesi ve ilçe belediyelerinin çalışmalarının tanıtımı yapıldı. Programda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik başta olmak üzere Çorum’dan çok sayıda belediye yöneticisi katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması”nda dereceye giren belediye başkanlarına ödüllerini dağıttı. Gençliğe seslenerek yarınların bugünden daha parlak olacağını ve salonda 21. Yüzyılda bilimden sanata ticaretten hayatın her alanında başarılarından söz ettirecek bir gençlik gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada; “Planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var. İnsanı merkeze alan şehirler yerini yeni şehircilik modellerine bırakmıştır. Daha huzurlu şehirler inşa etme konusunda gençlerimizin sesine kulak vereceğiz” dedi.

Başkan Aşgın da sosyal medya hesabından “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde gençliğe yönelik hizmetler ve projelerini anlattıkları bir stant açtıklarını belirtti. Aşgın ayrıca etkinliğe katılmak üzere Ankara'ya giden Belediye Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve Beştepe Millet Camii’ni de ziyaret ettiğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

