Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nde Şevket Erzen “güven” tazeledi

Çorum Gazeteciler Cemiyeti Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Tek liste halinde gerçekleştirilen seçimde Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen oybirliğiyle yeniden Cemiyet Başkanlığına seçildi.

Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşen genel kurula cemiyet üyeleri katıldı.

Divan Başkanlığını Mehmet Akçay’ın üstlendiği genel kurulda Atilla Çiğdem ve Selda Fındık katip üye olarak görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan genel kurulda faaliyet, denetim ve bütçe raporları ayrı ayrı okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Şevket Erzen başkanlığında şu isimlerden oluştu:

Bülent Özkaleli, Ali Özdemir, Sadık Örgel, Mustafa Külcü, Taner Şimşek, M. Burak Yalçın, Bilal Çevrim, Nihat Karalar.

Yedek Üyeler: Volkan Sınayuç, Muttalip Yalçın, Barış Sol, Bekir Bıçakçı, Elvan Şimşek, Mehmet Kundoğlu, Ozan Acar, İlkay Sever, Serkan Şansever.

Denetim Kurulu: (Asıl) Kemal Mesci, Uğur Çınar, Kemal Ceylan.

Yedek: Atilla Çiğdem, Halil Öztürk, Murat Özten.

Federasyon Delegeleri: (Asıl) Şevket Erzen, Bülent Özkaleli, Sadık Örgel, Bilal Çevrim

Yedek: Serdar Özel, Murat Efe, İsmail Kabakdere, Duran Atak.

Genel Kurulda konuşan Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, birlik ve beraberliğin önemini vurgulayarak tüm Cemiyet üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Cemiyet olarak pandemiye rağmen yine de önemli işler yaptıklarını, bunlardan bir tanesinin de merhum Mustafa Yolyapar’ın isminin parka verilmesi olduğunu kaydeden Erzen, bir meslek kuruluşu olan Cemiyet’in tabandan alacağı destekle çalışmalarını daha güçlü bir şekilde devam ettireceğini söyledi.

(Ömür SOYTEMİZ)