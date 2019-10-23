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Çorum Fotoğraf Sergisi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” bugün açılacak.

Çorum Fotoğraf Sergisi

Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” bugün açılacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 01:05
Çorum Fotoğraf Sergisi

Cumhuriyet'in 96. yılı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Belediye tarafından “Cumhuriyet'ten Günümüze Çorum” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. Belediye Sanat Galerisi içinde bugün saat 13.30’da açılışı yapılacak olan sergiye tüm Çorum halkını davet eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğu tarih olan 29 Ekim’i bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlayacağız. Çorum Belediyesi olarak Sanat Galerisi içerisinde açacağımız sergimizde Çorum’un eski fotoğraflarının yanı sıra Çorum’da yapılmış olan eski milli bayramların da fotoğrafları yer alacak. Fotoğraf sergimiz 30 Ekim 2019 tarihine kadar açık kalacak. Tüm hemşehrilerimizi sergiye davet ediyoruz” diye konuştu.

(Bülent USLU)

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