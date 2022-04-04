Çorum FK’ya büyük ilgi

Öte yandan, Çorum FK teknik heyeti ve futbolcuları, Ankara’da ilgi odağı oldular. Maça gelen Çorumlu taraftarlar, teknik heyet ve futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, alınan 2-1’lik galibiyet üzerine, stattan mutlu ve play-off için umutlu bir şekilde ayrıldılar.

(Hüseyin AŞKIN)