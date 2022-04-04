Çorum FK’ya büyük ilgi
Ankara’da ikamet eden Çorumlular, Çorum FK’yı zorlu maçta yalnız bırakmadı. Osmanlı Stadı’nda oynanan maç için stat çevresinde toplanan Çorumluların çoğu, Ankaraspor yönetiminin izin vermemesi üzerine, stada giremedi. Girenler de, takımlarına tribün desteği verdiler.
Güncel 04.04.2022, 21:58
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Öte yandan, Çorum FK teknik heyeti ve futbolcuları, Ankara’da ilgi odağı oldular. Maça gelen Çorumlu taraftarlar, teknik heyet ve futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, alınan 2-1’lik galibiyet üzerine, stattan mutlu ve play-off için umutlu bir şekilde ayrıldılar.
(Hüseyin AŞKIN)
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