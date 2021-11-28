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Çorum FK üst üste dördüncü beraberliğini aldı

Şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 15.hafta maçında konuk olduğu Hekimoğlu Trabzon’u elinden kaçırdı. İlk yarısı golsüz biten maçta, Karadeniz ekibi 66.dakikada Hakan Yavuz’la öne geçerken, Çorum FK 69’da Batuhan Er’in penaltı golüyle beraberliği sağladı. Üst üste dördüncü beraberliğini alan Çorum FK, yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.

Güncel 28.11.2021, 19:10
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Çorum FK üst üste dördüncü beraberliğini aldı

STAT: Ortahisar Yavuz Selim
HAKEMLER: Özgür Reha Alıcı ***, Adem Şahan ***, Mustafa Onur Özgenç ***
4.HAKEM: Erhan Kaya
HEKİMOĞLU TRABZON: Özkan **, Onur **, Berkay **, Hakan Yavuz ***, Musa Caner **, Tunahan ** (Dk.65 Hakan Demir *), Hakan Yeşil **, Yasin ***, Mehmet ***, Abdulkadir ** (Dk. 63 Mustafa Ethem *), Ali ***
YEDEKLER: Azat, Miraç, Özkan, Kerem, Kaan, Emre, Muhammed Ali, Ahmet
TEKNİK DİREKTÖR: Bahaddin Güneş
ÇORUM FK: H.Hüseyin ***, Serkan ***, İsmet ***, Salih Zafer ***, Emre ***, Hasan ***, Halil İbrahim **, Atakan ** (Dk.70 Seçkin * ), Batuhan ***, Umut ***, Burak **
YEDEKLER: Erdi, Mertcan, Kerem, Muhsin, Mikail, Sabrican, Mustafa Eren, Kürşat, Sefa Akın
TEKNİK DİREKTÖR: Ahmet Yıldırım
GOLLER: Dk. 66 Hakan Yavuz (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 69 (penaltıdan) Batuhan (Çorum FK)
KIRMIZI KART: Dk 90+3 İsmet (Çorum FK)
SARI KARTLAR: Hasan, Batuhan, Seçkin (Çorum FK), Onur, Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon)

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, 15.hafta maçında konuk olduğu Hekimoğlu Trabzon’la 1-1 berabere kalarak altın değerinde 1 puan daha aldı.
Cumartesi günü Ortahisar Yavuz Selim Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısında  üstün taraf Çorum FK idi. Kırmızı-siyahlı ekip, önemli fırsatlardan yararlanamazken, devre golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıya etkili başlayan Hekimoğlu Trabzon, 66.dakikada Mustafa Ethem’in şutunda kaleci Hasan Hüseyin’den dönen topu Hakan Yavuz’un ağlara göndermesi üzerine 1-0 öne geçti.
Özellikle ilk yarıda önemli fırsatlardan yararlanamayan Çorum FK, 69.dakikada Batuhan’ın düşürülmesi üzerine penaltı kazandı. Atışı kullanan Batuhan, kaleci ile topu ayrı ayrı köşelere göndererek beraberliği sağladı.
Son dakikaları büyük heyecana sahne olan Çorum FK, 90+3.dakikada İsmet’in çift sarıdan kırmızı kart görmesi üzerine karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. 36.dakikada gördüğü sarı kartla da Hasan cezalı duruma düştü.
Çorum FK, 90+7’de Halil İbrahim’le önemli bir fırsattan yararlanamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Üst üste dört galibiyetten sonra, üst üste dördüncü beraberliğini alan Çorum FK bu sonucun ardından puanını 28’e, Hekimoğlu Trabzon ise 33’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR…
DAKİKA 4: Hekimoğlu atağında, savunmanın arkasına derinlemesine atılan topa hareketlenen Abdulkadir, kaleci Hasan Hüseyin’le karşı karşıya kaldı, kalesini zamanında terk eden Hasan Hüseyin, ceza sahası dışına kadar çıkarak Abdulkadir’den önce araya girip tehlikeyi uzaklaştırdı.
DAKİKA 15: Çorum FK atağında, ceza sahasında, sağdan Batuhan’ın yerden arka direğe çıkarttığı topa Burak Çalık çok kötü vurdu, top kaleye paralel gitti.
DAKİKA 22: Soldan gelişen Hekimoğlu atağında, Musa Caner’in yerden altı pasa gönderdiği topu Abdulkadir’e gelmeden son anda Emre araya girdi, korner.
DAKİKA 30: Çorum FK atağında, ceza sahasında, sağdan Serkan’ın pasında Halil İbrahim ön direkte sert vurdu, top yan filede kaldı.
DAKİKA 45+1: Çorum FK yine etkili geldi. Sağdan Halil İbrahim’in pasında Hasan ceza sahasında, sağ çaprazdan sert vurdu, aut.
DAKİKA 47: Hekimoğlu atağında, sağdan Yasin’in pasında, ceza sahasında Hakan Yavuz çaprazdan sert vurdu, yandan aut.
DAKİKA 51: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Burak çizgiye inip ortaladı, ön direkte savunma oyuncusuyla kafaya çıman Halil İbrahim’in dokunamadığı top penaltı noktasının sağına açıldı, Serkan gelişine sert vurdu, az farkla yandan aut.
DAKİKA 57: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Halil İbrahim’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Salih Zafer dokunamadı. 
Aynı dakika içerisinde, soldan Umut’un pasında Burak Çalık ceza sahasının sol çaprazından arka direğe açtığı top az farkla direği sıyırıp auta çıktı.
DAKİKA 60: Çorum FK atağında, Atakan ceza sahası dışından yerden vurdu, köşeye giden topu kaleci Özkan son anda uzanarak kornere çeldi.
DAKİKA 66: GOL! Hekimoğlu Trabzon atağında, Mustafa Ethem yayın solundan içeri girip vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’den dönen topu penaltı noktasının sağından Hakan Yavuz tamamladı: 0-1.
DAKİKA 68: Çorum FK etkili geldi. Soldan ceza sahasına sokulan Burak Çalık karşı karşıya pozisyonda sert vurdu, kaleci Özkan gole izin vermedi.
DAKİKA 69: GOL! Çorum FK penaltı kazandı. Sağdan Halil İbrahim’in pasına hareketlenen Batuhan, ceza sahasında Musa Caner’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Batuhan, yerden kalecinin sağına bir vuruş yaparken, topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
DAKİKA 90+7: Çorum FK atağında, Halil İbrahim bire birde ceza yayında pasını aktarmak isterken son anda araya Yasin girerek çok önemli bir tehlikeyi önledi.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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