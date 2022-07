Çorum FK kaptanı Murat Yıldırım, “Sadece futbol oynamak istiyorum”

Süper Lig’den 2.Lig ekibi Çorum FK’ya transfer olmasıyla ilgili olarak “Aslında hiç düşünmedim ama orası ailemin geldiği ve benim doğduğum şehir. Orayla bir bağım var” ifadelerini kullanan Murat Yıldırım, Çorum FK için Süper Lig’in hiç te uzak olmadığına vurgu yaparken, “İyi bir sisteminiz ve yeterince iyi oyuncunuz varsa, şampiyon olabilirsiniz” dedi.

Sponsorların desteği ile bir takım kurmak istediklerini de kaydeden Murat

Yıldırım, “Ben daha fazla karışmak istemiyorum. Sadece futbol oynamak istiyorum. Yoksa odaklanamıyorum” ifadelerini kullanırken, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın eski bir futbolcu olmasının avantaj olduğuna vurgu yaptı.

Çorum FK hisselerinin yüzde 100’ünü satın alan ve yeni sezonda da takım kaptanlığını yapacak olan Murat Yıldırım’ın Ajax Showtime’de yayınlanan röportajı kısmen şöyle:

ÇORUM’LABİR BAĞIM VAR

“…Yıldırım, birkaç sezon önce Türkiye'nin en üst seviyesinde oynayan Gençlerbirliği'nde forma giydi. Ancak sözleşmesi sona erdi ve Çorum FK’ya geldi. Başlangıçta, alt liglerde oynamayı düşünmüyordu.

“İki yıl önce hala Gençlerbirliği ile Süper Lig’de oynuyordum. Sözleşmem sona erdi ve ardından Çorum FK’dan teklif aldım. Aslında hiç düşünmedim ama orası ailemin geldiği ve benim doğduğum şehir. Onunla bir bağım var. Görüşmeler o kadar iyi gitti ki, imzalamak istedim. Kariyerimi orada bitirmek zaten aklımdaydı” diyordu Murat Yıldırım.

Çorum FK’nın büyük hissedarı ve orta saha oyuncusu. Ancak, sezonun başlangıcından itibaren ağırlıklı olarak bir futbolcu olarak kariyerine odaklanıyor. “Üzerinde olmayacağım ayrı bir tahtamız var. Sahibi ve oyuncusu oluyorum ama kulüp başkaları tarafından yürütülüyor.

OYNAMAK İSTİYORUM

Mali meseleleri düzene sokmak zorundayız. Sponsorlarla bir takım oluşturmak istiyoruz. Ligin geliri o kadar düşük ki, sponsor arıyoruz. Yılın bütçesini birlikte tartışıyoruz ve bundan sonra daha fazla karışmak istemiyorum. Futbol oynamak istiyorum. Yoksa odaklanamıyorum” diyor Murat Yıldırım.

Gelecek sezon için plan çok net. Ancak Yıldırım henüz geleceğe çok fazla bakmıyor. Şu an için profesyonel bir futbolcu, ancak aktif kariyerinin sonu görünüyor. “Bir yıl daha devam etmek istiyorum, sonra 36 olacağım. Sonra kulübün nasıl olduğunu ve gerçekten başkan olarak devam etmek isteyip istemediğimi görmek istiyorum. Hala nasıl gideceğini görmem gerekiyor. Bu yüzden henüz bir seçim yapmadım” diyor samimi bir şekilde.

İYİ BİR SİSTEMLE YÜKSELEBİLİRSİNİZ

Çorum FK ile başarılı olmak için masaya net bir vizyon konması gerekecek. Yıldırım, kulüple nereye gitmek istediğini çok iyi biliyor. “Türkiye’nin ikinci ligine daha fazla futbol getirmek istiyorum. Artık daha az futbol ve daha çok kavga var. İyi bir sistem ve iyi bir eğitmen bulursanız, hızla yükselebilirsiniz.

KADROYU KORUYUP EKSİK NOKTALARA TRANSFER YAPMAK İSTİYORUZ

Ayrıca gerçekten iyi bir ekibimiz var. Türkiye’de sık sık maaşlarınız gecikiyor ama biz geldik ve maaşlar eşit olarak ödendi. Bir ekibimiz var ve bu bizim avantajımız. İkinci ligdeki birçok takımın çok az oyuncusu var veya sözleşmesi bitiyor. Sözleşmesi devam eden 25 oyuncumuz var. Oyuncuların yüzde yetmişini elimizde tutmak ve sonra eksik noktalara takviye yapmak istiyoruz.

AVRUPALI OYUNCULAR İSTİYORUM

Bizim için dezavantaj sadece Türk oyuncuların oynamasına izin verilmesi. Yabancılar oynatılmasına kesinlikle izin verilmiyor. Birinci ligde evet ama 2. Ligde değil. Bu yüzden Türk kökenli Avrupalı oyuncular almak istiyorum. Zor olacak ama istiyorum. Bu konuda birkaç yöneticiyle görüştüm. Artık Hollanda ile gerçekten bir bağlantım yok. Kim nerede oynuyor bilmiyorum. Ben bu düşüncemi gerçekleştirmek istiyorum” diyor Murat Yıldırım.

SÜPER LİG UZAK DEĞİL

Doğal olarak, bir plan aynı zamanda hedefleri de içerir. Murat Yıldırım, Çorum FK ile planını iyi düşündü ve bu nedenle kısa vadede ulaşılması gereken bazı hedefler de buldu. “Çok az sabır var, bu yüzden kulübü korumak için başarılı olmalısınız. Süper Lig çok uzak değil. İyi bir sisteminiz ve yeterince iyi oyuncunuz varsa, şampiyon olabilirsiniz.

Başkanın futbolcu olmasının da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Biz futbolcu olarak geldik, bu yüzden nasıl gittiğini diğer kulüplerden daha iyi biliyoruz. Türkiye’de bir kulüp genellikle büyük bir şirket veya iş adamları tarafından devralınır. Kulübün hisselerinin yüzde 100’üne sahibim. Başkan (Oğuzhan Yalçın), zaten futbol oynamayı bırakan başka bir eski oyuncu. Onu ben atadım, ama birlikte yapacağız. Artık mali kısımdan ben sorumlu olacağım ve o da sponsor getirmekten ve kulübe rehberlik etmekten sorumlu olacak.”

AJAX’I ÖRNEK ALIYOR

Son olarak Yıldırım, hikâyenin arka planını bir kez daha açıklıyor.

35 yaşında bir kulüp satın almak bir şey değil, ancak profesyonel bir futbolcu olarak aktif kariyeri boyunca bunu yapıyor. Bunu dört gözle bekliyor ve Ajax’ı örnek alıyor. “Zor olacak ve benim için de özel bir duygu. Her şey yeni. Bu böyle gitmek değildi. Orada oynadım ve taraftarlar beni sevdi. Kulübü satın almamı istediler. Belediye başkanıyla da konuştum ve o da bize yardım edecek” diyor Murat Yıldırım.

KULÜBÜN YENİDEN İNŞA EDİLMESİ GEREKİYOR

Murat Yıldırım, röportajın son bölümünde de, Ajax’ın Overmars ve Van der Sar ile yeniden inşa edildiğine dikkat çekerken, Çorum FK’nın da yeniden tasarlanması gerektiğini belirtti ve “Türkiye’de insanlar çoğunlukla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarıdır ve herkes kendi şehrinden de kulübün taraftarıdır. Dolayısıyla destek var, futbolu seven iyi taraftarlarımız var. Başarılı olmamızı istiyorlar.

Ajax’ı Overmars ve Van der Sar ile birlikte inşa etti. Ondan sonra iyi gitti. Biraz zaman alacak. Tüm kulübün yeniden tasarlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)