Çorum FK: 2 - Hekimoğlu FK: 3

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 32.hafta maçında konuk ettiği grubun güçlü takımlarından Hekimoğlu Trabzon’a 3-2 yenildi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen’in yönettiği maçta, son 9’ar maçlarını kaybetmeyen iki takım karşı karşıya geldi. Çorum FK, henüz 2.dakikasında Kerem’le çok önemli bir fırsattan yararlanamadığı maçın 16.dakikasında H.İbrahim’in golüyle 1-0 geriye düştü.

İlk yarının son dakikasında Ertuğrul’un kendi kalesine attığı golle soyunma odasına 2-0 geride giren Çorum FK, ikinci yarıya Tarık’ın yerine Mikail, Kerem’in yerine ise Oktay değişiklikleriyle başladı.

İlk yarıya oranla ikinci yarıda daha atak bir futbol sergileyen Çorum FK, Sinan’la önemli fırsatlardan yararlanamazken, 59’da Muhammet Fettahoğlu’nun harika golüyle farkı bire indirdi.

63.dakikada Mikail’in direkt kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalmasına rağmen oyunu rakip yarı alana yıkmayı başaran Çorum FK, son bölümlerde futbolcularının yorgun düşmesi üzerine kendi yarı alanında kaldı. 89’da Musa Caner’in golüyle fark yeniden ikiye çıkarken, 1 dakika sonra Abdulhamit’le farkı yeniden bire indiren Çorum FK kalan sürede beraberlik golünü bulamayınca sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Çorum FK 49 puanda kalıp play-off yarışında ciddi bir yara alırken, Hekimoğlu Trabzon puanını 62’ye yükseltip 2.sıradaki yerini korudu.

Maçın hakemi Mehmet Türkmen, gösterdiği kötü yönetim nedeniyle büyük tepki aldı.

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Mehmet Türkmen *, Ufuk Uğurlu **, Ozan Bekar **

4.HAKEM: Batuhan Bayar

ÇORUM FK: H.Hüseyin **, Ertuğrul *, Tarık * (Dk. 46 Mikail *) Murat **, Eren * (Dk. 64 Abdulhamit **), Muhammet Fettahoğlu *** (Dk. 87 Mete), Kerem * (Dk. 46 Oktay *), Ömer **, Sinan *, Umut **, Cengiz **

YEDEKLER: Erdi, Mehmet Sedef, Salih Zafer, Kürşat, Hüseyin Can

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

HEKİMOĞLU TRABZON: Abdulaziz **, Uğur Arslan **, Samet ***, Mücahit Can ** (Dk. 67 Batuhan *), Serkan ** (Dk. 83 Mehmet *), Burhan ** (Dk.74 Berkay *), H.İbrahim *** (Dk. 74 Musa Caner **), Ali ***, Yasin Palaz ***, Bahadır ***, Oğuz ***

YEDEKLER: Emre, Miraç, Eray, Onur, Salih, Taha

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Toysal

GOLLER: Dk. 16 H.İbrahim, Dk. 45 Ertuğrul (kendi kalesine), Dk. 89 Musa Caner (Hekimoğlu Trabzon), Dk. 59 Muhammet Fettahoğlu, Dk. 90 Abdulhamit (Çorum FK)

KIRMIZI KART: Dk. 63 Mikail (Çorum FK)

SARI KARTLAR: Ertuğrul (Çorum FK), Samet, Mücahit (Hekimoğlu Trabzon)



MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 2: Umut’un akıl dolu yüksek pasında Kerem penaltı noktasının sağından gelişine vurdu, kaleci Abdulaziz gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 16: GOL! Hekimoğlu Trabzon golü buldu. Sağdan, Burhan’ın ceza yayına çıkarttığı topu Mücahit solundaki Samet’e verdi, Samet’in yerden altı pasa çıkarttığı topa ön direkte H.İbrahim dokundu: 0-1.

DAKİKA 26: Çorum FK atağında, Ömer Bozan ceza sahasında düşürüldü, penaltı beklentileri hakemin “devam” kararıyla karşılık bulmadı.

DAKİKA 33: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Ertuğrul ortaladı, altı pasta Sinan iyi yükselmesine rağmen çok kötü bir kafa vuruşu yaptı.

DAKİKA 45: GOL! Fark ikiye çıktı. Mücahit’le verkaç yapan Samet sağdan çizgiye indi, yerden altı pasa çıkarttığı topu Çorum FK’lı savunma oyuncusu Ertuğrul ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 0-2.

DAKİKA 47: Çorum FK önemli bir fırsattan yararlanamadı. Ömer Bozan’ın pasında Sinan penaltı noktası üzerinde topa dokunamadı.

DAKİKA 50: Çorum FK atağında, sağdan Ömer ortaladı, Sinan kafayı vuramadı.

DAKİKA 59: GOL! Çorum FK farkı bire indirdi. Rakip yarı alanın ortalarında, Murat Türkkan’ın pasında Muhamet Fettahoğlu yayın gerisinden ve biraz sağ çaprazından harika vurdu: 1-2.

DAKİKA 89: GOL! Fark yeniden ikiye çıktı. Sağdan Batuhan’ın ortasında, penaltı noktası civarında bomboş durumda Musa Caner kafayı vurdu: 1-3.

DAKİKA 90: GOL! Çorum FK ikinci golü buldu. Sinan’ın ceza sayından şutunda kalecinden dönen topu sağ çaprazdan Abdulhamit yakın mesafeden sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 2-3.

(Hüseyin AŞKIN)

