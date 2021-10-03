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Çorum FK: 1-Serik Belediyespor: 0
Güncel 03.10.2021, 00:26
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TFF 2.Lig Kırmızı Grup 5.hafta maçında Çorum FK sahasında Antalya temsilcisi Serik Belediyespor'u konuk etti. Baştan sona üstün bir futbol ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar rakibini 30.dakikada Halil İbrahim Sönmez'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Çorum FK'nın biri elle oynama, diğeri de ofsayt gerekçesi ile 2 golü de iptal edildi.
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