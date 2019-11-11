Çorum fidan dikmede dünya rekortmeni

Türkiye genelinde dün 81 ilde aynı anda saat 11.11’de başlayan “Geleceğe Nefes” seferberliği çerçevesinde ülkenin 2023 noktasında yaklaşık 13 milyon fidan toprakla buluşturuldu. Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyonun Çorum ayağında ise bir dünya rekoru kırıldı. Etkinlik uyarınca 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan “1 saat içinde en fazla fidan dikme” rekoru ilimizde 1 saatte yaklaşık 301 bin fidan dikimi gerçekleştirilerek kırıldı.

Çorum genelinde 312 ayrı noktada 401 binin üzerinde fidan dikimini gerçekleştirildiği program kapsamında iki aydır Akkent Mahallesi’nde 156 hektarlık sahada hazırlıkları tamamlanan bölgede 301 bin fidan dikimi için tören ve rekor denemesi gerçekleştirildi.

Rekor denemesine Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve çalışanları, binlerce vatandaş ve öğrenci katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende daha sonra Guinness Türkiye temsilcisi ve hakemi Şeyda Subaşı Gemici ve ekibi gözetiminde dünya rekoru için dikim başladı. Belediye Mehteran ekibinin gösterileri ile devam eden programda ilk konuşmayı ise Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik yaptı.

Orman yangınlarından sonra sosyal medyada başlayan güzel hareketin akabinde “Geleceğe Nefes” programını düzenlediklerini hatırlatarak ülke genelinde 13 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu, bu kapsamda Çorum’un de rekoru kırdığını söyleyen Mehmet Çelik, “Orman Genel Müdürlüğü olarak zaten her yıl 250 milyon ile 300 milyon fidanı ülkemiz topraklarına dikerek ağaçlandırma çalışmalarına, erozyonla devam ediyoruz. Bu bizim Geleceğe Nefes etkinliğimiz de bunun bir parçası. Buna da devam ediyoruz. Hep beraber burada 11 milyon fidan dikerken Guiness Rekorlar Kitabı’na da girelim diye karar aldık. Buna burada hep beraber şahit olacağız. 1 saatin sonunda tescilleyeceğiz ve 301 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Guiness’in temsilcisi, hakem heyeti burada. Bu etkinlik ülkemiz için Çorum için güzel olacaktır. Burada emeği geçen başta Valimize, Belediye Başkanımıza ve bütün sivil toplum kuruluşları ile kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin Çorum’a, ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Çelik, sayımların ardından kesin sonucun açıklanacağını dile getirdi.

Vali Çiftçi de törende yaptığı konuşmada Çorum genelinde 312 noktada 401 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu açıkladı. Türkiye genelinde 11 milyonun üzerinde fidanın toprakla buluştuğu etkinliğin ilimiz açısından bir dünya rekorunu getirdiğini söyleyen Vali Çiftçi, binlerce kişinin katılımıyla Çorum’un fidan dikiminde Guiness Rekorlar Kitabı’na gireceğini anlatarak “Bütün bu yapılanların altında imzası ve emeği olan Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza, vekillerimize, orman teşkilatımızın değerli mensuplarına, belediyemize, İl Özel İdaremize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, AFAD’a ve burada sayamadığım tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Bu dünya atalarımızdan kalan bir miras değil evlatlarımıza bırakacağımız bir emanettir desturuyla daha yeşil, daha güzel bir Türkiye temennisiyle hepinize hürmetlerimi sunuyorum” dedi.

Diğer konuşmalardan sonra Vali Çiftçi ve diğer protokol üyeleri tarafından da kendileri için ayrılan bölgeye fidan dikimi yaptılar. Fidan dikiminde bir saatlik sürenin tamamlanmasından sonra ise binlerce kişiye kumanya dağıtıldı. Bu sırada Guinness yetkilileri de 80 kişilik heyeti ile sayıma başladı.

(Volkan SINAYUÇ)