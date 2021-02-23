Çorum esnafına ziyaret

Kırkdilim Tüneli açılış töreni ve bir dizi inceleme için geldiği Çorum’da Valiliğin ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ziyaretinin son kısmı olan Belediye’ye ise Gazi Caddesi üzerinden yürüyerek indi.

Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve partililerin eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, cadde üzerindeki esnafa tek tek uğrayarak hem hal hatır sordu hem de pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları dinleme imkanı buldu.

Çorum esnafının taleplerini de dinleyen Bakan Karaismailoğlu; “Salgın sürecini atlatıp daha güçlü yarınlara hep birlikte ulaşacağız. Esnafımıza hayırlı ve bereketli satışlar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda pandemisiz günlere döneceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)