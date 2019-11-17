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“Çorum esnafımızın her zaman yanındayız”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

“Çorum esnafımızın her zaman yanındayız”

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

17 Kasım 2019 Pazar 19:16
“Çorum esnafımızın her zaman yanındayız”

Kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu her fırsatta dile getiren ve o nedenle esnafın kendisinde yerinin farklı olduğunu belirten Başkan Aşgın, son olarak da Azap Ahmet Sokak’ta faaliyet gösteren Meşhur Köfteci Deli Memed’i ziyaret etti.

Başkan Aşgın’la işletme sahibi Mehmet Coşkun’un sohbetleri, uzun yıllardır tanışıyor olmaları nedeniyle samimi bir ortamda gerçekleştı. Aşgın, Mehmet Coşkun’dan başta işletmesi olmak üzere, esnafın genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Bölge esnafının sorun ve talepleriyle ilgili de istişarede bulunan Başkan Aşgın, Mehmet Coşkun’a hayırlı işler dilerken, sayıları kaç olursa olsun insanlara iş imkânı sağlayan işletmelerinin sahiplerini takdir ettiğini vurguladı. Mehmet Coşkun’un da yıllardır Çorum’da kendi alanında faaliyet gösterdiği ve çok sayıda insana iş verdiğini söyleyerek Coşkun’u tebrik eden Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkanı olarak tüm esnafın her zaman yanında olduğunu kaydetti.

Mehmet Coşkun da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın ziyaretinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

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