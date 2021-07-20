Çorum esnafı Arife Duası’nda buluştu

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği Arife duasında eller esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için yeniden semaya kalktı.

Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan Arife duası için ilimizde Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından program düzenlendi.

Ayakkabıcılar Arastası içerisindeki Oda merkezi önünde biraraya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar ülkenin birliği ve bütünlüğü, ülkenin koronavirüs salgınından kurtularak normal yaşama dönülmesi için dua etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve 150 yılı aşkın geçmişi bulunan arife duasına katılan Vali Mustafa Çiftçi Kur'an-ı Kerim okudu. Din görevlileri de dua etti. Programa katılanlara lokum ve ayran ikram edildi.

Programa, Vali Mustafa Çiftçi ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürvekili Zeki Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, ÇESOB’a bağlı odaların başkanları ve çok sayıda esnaf katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

