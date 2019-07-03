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Çorum esnaf sayısı en çok azalan 2. il

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Haziran alı sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 775 bin 376 olduğunu belirtti.

Çorum esnaf sayısı en çok azalan 2. il

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Haziran alı sonu itibariyle esnaf ve sanatkar sayısının 1 milyon 775 bin 376 olduğunu belirtti.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
Çorum esnaf sayısı en çok azalan 2. il

Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre yılın ilk 6 aylık döneminde esnaf ve sanatkar sayısının 22 bin 163 artarak 1 milyon 775 bin 376 olduğunu belirten TESK Başkanı Palandöken, ülke genelinde esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 910 bin 852 işyeri bulunduğunu vurguladı.

Yılın ilk 6 ayında iş yeri açılışları ve kapanışları hakkında bilgi veren Bendevi Palandöken, “Sicil Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara göre yılın ilk 6 ayında 116 bin 960 iş yeri açılırken, 53 bin 420 iş yeri kapandı. Bu dönemde 39 bin 685 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi. Ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi’nde yayımlanmadı. Böylece yılın ilk 6 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısında 23 bin 855 artış oldu” diye konuştu.

“İŞYERİ AÇILIŞI % 8,4 AZALDI”

Geçen yılın ilk yarısına göre bu yılın ilk yarısında işyeri açılışının azaldığını, kapanışların ise arttığını vurgulayan Palandöken, “2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 127 bin 815 olan iş yeri açılışları bu yıl aynı dönemde 10 bin 855 azalarak 116 bin 960 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 azaldı. Öte yandan 2018 yılının ilk 6 aylık döneminde 52 bin 987 olan iş yeri kapanışları bu yılın aynı döneminde 433 artarak 53 bin 420 oldu. Yılın ilk yarısında iş yeri kapanışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0.8 arttı” şeklinde konuştu.

EN FAZLA İŞYERİ ANTALYA’DA AÇILDI

İşyeri açan esnaftan kapatan esnafın sayısı çıkarıldığında en fazla değişimin Antalya’da gerçekleştiğini söyleyen Bendevi Palandöken, “Yılın ilk yarısında illere göre esnaf ve sanatkar sayısındaki değişimler dikkate alındığında en fazla değişim Antalya’da gerçekleşti. İlk 6 ayda Antalya’da esnaf ve sanatkar sayısı 2 bin 667 arttı. Antalya’nın ardından İstanbul’da esnaf ve sanatkar sayısı 2 bin 613, İzmir’de 2 bin 282, Aydın’da bin 52 ve Bursa’da bin 16 arttı. Öte yandan yılın ilk 6 ayında esnaf ve sanatkar sayısında en çok düşüş görülen iller sırasıyla 245 ile Samsun, 212 ile Çorum, 211 ile Malatya, 165 ile Gaziantep ve 106 ile Mardin oldu” dedi.

(Haber Merkezi)

Son Güncelleme: 04.07.2019 00:28
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