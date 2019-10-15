Çorum Engelsiz Yaşam Derneği, 6 Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, İçimizdeki Mücevher Zihinsel Engelliler Derneği ve Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından “Çorum Engelli Dernekleri Platformu” kuruldu.

Platform Dönem Başkanı Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, dernek yönetici ve yetkililerinin katılımı ile birlikte kurulan platformun amacı hakkında bilgi verdi.

Kazak, “Platformun amacı; Çorum’da faaliyet gösteren engelli derneklerinin, kendi aralarında birliktelik oluşturmasını ve bu birliktelikten oluşan güç birliğinin, ortak sorunların çözümüne yönelik bir çalışma yapması.

dernekleri arasındaki iletişim ve etkileşimi sağlamak, güç birliğinden oluşan ortak enerjinin sinerjiye dönüşmesi için ortak eylemler gerçekleştirmek.

Muhatap resmi kurumlar ile ilişkilerde, platform adına bağlantı kurmak ve sorunların çözümü ve ortak talepler konusunda istekte bulunmaktır” dedi.

Başkan Kazak, Çorum’da faaliyet gösteren tüm dernekleri, platforma katılmaya davet etti. (Haber Merkezi)