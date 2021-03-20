Çorum en çok Ankara’ya göç verdi

2020 yılında Çorum, toplam 15 bin 672 kişi göç alırken, 15 bin 51 kişi göç verdi. Çorum ili net göçü 621 kişi, net göç hızı ise binde 1.17 oldu.

Çorum'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla Ankara (3 bin 748 kişi), İstanbul (2 bin 516 kişi), Samsun (709 kişi), Amasya (572 kişi), İzmir (518 kişi) en az göç aldığı iller ise sırasıyla Bilecik (9 kişi), Karaman ve Kilis (15 kişi), Tunceli (17 kişi), Hakkari ve Ardahan (22 kişi) illeri oldu.

ÇORUM, EN ÇOK ANKARA İLİNE GÖÇ VERDİ

Çorum'un en çok göç verdiği iller ise sırasıyla; Ankara (4 bin 703 kişi), İstanbul (bin 668 kişi), Samsun (835 kişi), Amasya (647 kişi), İzmir (469 kişi), en az göç verdiği iller ise sırasıyla Kilis (5 kişi), Bayburt ve Burdur (16 kişi), Gümüşhane ve Artvin (19 kişi), Karaman (20 kişi), Muş (21 kişi) illeri oldu.

İLÇELERDE NET GÖÇ HIZINDA

OSMANCIK İLK SIRADA

2019-2020 döneminde Çorum'un ilçeleri arasında net göç hızında binde 8,32 ile Osmancık birinci olurken, Kargı binde 7,36 ile ikinci, Merkez İlçe binde 6,80 ile üçüncü oldu. Çorum'un net göç hızının en düşük olduğu ilçeler ise binde 51,94 ile Dodurga, binde 49,13 ile Ortaköy, binde 36,87 ile Uğurludağ oldu. Çorum'da 4 ilçenin aldığı göç verdiği göçten fazla iken 10 ilçenin aldığı göç verdiği göçten daha az oldu.(Haber Merkezi)