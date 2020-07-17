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Çorum, en çok konut satılan iller arasında

Türkiye genelinde Haziran ayında konut satışları artarken, bu artıştan Çorum’da nasibini aldı. Bölgemizde en fazla konut 3 bin 359 ile Samsun’da satılırken, Haziran ayında Çorum’da Bin 131 konut satıldığı, Tokat’ta Bin 3 konut ve Amasya’da ise 715 konutun satıldığı bildirildi.

Güncel 17.07.2020, 19:15
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Çorum, en çok konut satılan iller arasında

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2020 Yılı Haziran Ayı Konut Satış İstatistiklerinden “Çorum İli, Konut Satış İstatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Türkiye genelinde 2020 yılı Haziran ayında 190 bin 12 konut satıldı. Bin 131 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının %0,6’sı Çorum’da gerçekleşirken, en çok konut satışı olan iller arasında Çorum 36. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ 642 KONUT SATIŞI

Çorum’da ipotekli konut satışları sayısı ise 642 olarak gerçekleşti. Çorum’da toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %56,8 ile 28. sırada yer aldı. Çorum ili ülkedeki ipotekli konut satışlarındaki %0,6’luk payı ile 33. sırada yer aldı. Türkiye’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %53,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 14 bin 767 konut satışı ve %14,5 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 4 konut ile Hakkâri oldu.

489 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Çorum’da diğer satış türleri sonucunda 489 konut el değiştirdi. Çorum’da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %43,2 olarak gerçekleşti. Çorum’da diğer konut satış türlerinde ülkedeki konut satışlarından %0,6’lık pay alarak 40. sırada yer aldı. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 32 konut satışı ve %15,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %48,7 oldu. Ankara 8 bin 114 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 4 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Ardahan oldu.

438 KONUT İLK KEZ SATILDI

Türkiye genelindeki 190 bin 12 konut satışının 58 632’si (%30,9) ilk satış, 131 380’i ise (%69,1) ikinci el satış olarak gerçekleşti. Çorum’da ise 1 131 konut satışının 438’i (%38,7) ilk satış, 693’ü ise (%61,3) ikinci el satış olarak gerçekleşti.

(Haber Merkezi)

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