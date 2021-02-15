Çorum Emniyeti bir ayda yaşanan 473 olaydan 454’ünü aydınlattı

Çorum Emniyeti Ocak ayı asayiş çalışmalarını açıklandı. Açıklamada, il genelinde kişilere karşı işlenen 473 olaydan 454’ünün aydınlatıldığı, 19 olayın aydınlatma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirildi. Olayların aydınlatılması konusunda Çorum’un yüzde 96 aydınlatma oranı ile %yüzde 94 olan Türkiye geneli aydınlatma ortalamasının üstünde olduğu vurgulandı. Yaşanan olaylar arasında 3 kasten adam öldürme olayında 6 şahısın yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi. Ocak ayında il genelinde 21 ruhsatsız tabanca ve 28 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildiği ifade edildi. Asayiş birimlerince Ocak ayı içerisinde 26 Bin 069 şahısın GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda ayrıca 6 Bin 793 aracın sorgulaması yapıldı. Toplamda 123 araca 76 Bin lira idari para cezası uygulanırken, 59 araç trafikten men edildi. Koronavirüs denetimleri kapsamında ise sokağa çıkma yasağını ihlalden 65 yaş üstü 1 kişiye 795 TL, 20 yaş altı 17 kişiye 13 Bin 760 TL, sosyal mesafe kuralına uymayan 42 kişiye 104 Bin TL, maske kuralına uymayan 65 kişiye 29 Bin TL, karantina ihlalleri sebebiyle 9 kişiye 13 Bin TL ve kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 82 kişiye 211 Bin TL olmak üzere toplam 373 TL idari para cezası uygulandı.