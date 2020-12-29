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Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. 

Güncel 29.12.2020, 19:37
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Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gülser, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerinde tercih yaptı.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de Yeğene Veda" fotoğrafını seçen Gülser, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", yaşam kategorisinde ise İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafına oy verdi.

Gülser, Anadolu Ajansını güvenilir haber kaynağı olarak gördüğünü belirterek çalışanlarına teşekkür etti. 

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