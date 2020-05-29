Çorum “emekli kenti” oluyor

Bunların başında, “Çorum için demiryolu havalimanından daha önemli” klişesi geliyor. Anlatmaya çalışıyoruz ki, elbette öyle. YHT projesi 2 milyar dolarlık yatırım, Çorum Havalimanı 300, bilemediniz 400 milyon liralık…Dolar değil TL…

Bu iki yatırım büyüklük olarak kıyaslanamaz, bir…Demiryolu ve havalimanı, birbirinin alternatifi değil, iki…Dönemin Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı (sonradan Bakan ve Anayasa Mahkemesi Üyesi) merhum İhsan Pekel ağabeyimin çabaları doğrultusunda, 1980’li yıllardan beri demiryolunun en yakın takipçisi de benim, üç…

Çorum’un sanayileşmesini sürdürmesi gerek. Bunun için havalimanı mutlak ihtiyaç. YHT projesinin de hızlandırılması zorunlu. Bu tempoda, Cumhuriyet’in 110. yılına, yani 2033’e ancak yetişir. Çorum’u her alanda büyütmenin yolu, ulaşım altyapısını tamamlamaktan, yeni yatırımlar çekmekten ve kültür-sanat-turizm açılımlarından geçiyor.

Bunları yüzlerce kez yazdım, yazmaya devam ediyorum, edeceğim. Ama, geçen gün “iş dünyasının kimi baronları” diye nitelediğim bir takım kimseler ve maneviyat simsarları, Çorum’un büyümesini, gelişmesini, çağdaş bir “dünya kenti” olmasını istemiyorlar. Büyürse inisiyatifi elden kaçırırız diye düşünüyor olmalılar ki, statükoyu korumak için her şeyi yapıyorlar.

Ve sonuç: Çorum, genç nüfus oranının en düşük olduğu 10 il arasında…Çorum’un nüfusu içinde gençlerin oranı % 13.93. Yani, Çorum artık “yaşlanan” illerden biri…Bir başka deyişle, Çorum “emekli kenti” olma yolunda. Yeni yatırım olursa ancak, Çorum’un gençleri, geçim kapısını dışarıda, büyük kentlerde, yurt dışında aramazlar. Çorum, dışarıdan genç ve nitelikli göç almaya başlar.

Çorum’un bir evlâdı olarak, bu gidişat benim hiç içime sinmiyor. “Anadolu Kaplanı” Çorum’un emekli kentine dönüşmesini kabullenemiyorum. Silkinip kendimize gelmemiz gerektiğini, yüzüncü kez, bininci kez tekrarlamak istiyorum. “Büyük Çorum” projeksiyonunu önümüze koyup, hepimiz kendi alanımızda sorumluluk almalıyız. Yoksa, gelecekte tarih de hesap sorar bizden, torunlarımız da…