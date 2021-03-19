Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Nevruz’u kutlayacak

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan KESK Çorum Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Emrah Azapçı, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri olarak, 20 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da Mahzuni Şerif Parkı’nda Nevruz etkinliği düzenleyeceklerini bildirdi.

Hiç kimsenin inancı, etnik kimliği, cinsiyeti, siyasi görüşü nedeniyle hedef haline getirilerek ötekileştirilmediği, eşit, özgür, laik ve demokratik bir ülkede yaşamanın yegâne koşulunun emek, barış ve demokrasi mücadelesinin büyütülmesi ve güçlendirilmesinden geçtiğini belirten Azapçı, bu kapsamda düzenleyecekleri nevruz etkinliğine tüm yurttaşları beklediklerini bildirdi. (Haber Merkezi)